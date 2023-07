Napoli, eseguito un ordine di carcerazione a San Ferdinando

Ieri sera gli agenti hanno rintracciato e arrestato in via Santa Brigida, un 61enne napoletano, su cui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 13 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L'uomo è stato condannato alla pena di 3 anni 5 mesi e 25 giorni di reclusione per i reati di ricettazione, truffa, falsità materiale, fabbricazione o detenzione di documenti falsi e per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, commessi a Napoli, Torre Annunziata e Benevento tra il 2010 e il 2021