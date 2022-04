Ischia, sorpreso a bordo del traghetto con hashish e cocaina: arrestato 24enne

Manca poco alla mezzanotte ad Ischia quando un traghetto proveniente da Napoli attracca nel porto. I carabinieri della compagnia di Ischia, in previsione delle prossime festività pasquali, hanno intensificato i controlli e quelli della locale stazione sono lì per verificare l’arrivo serale di qualche persona sospetta.



A bordo del traghetto Pietro Amodio, 24enne napoletano del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei carabinieri tenta di eludere il controllo. I militari, una volta saliti sull'imbarcazione, lo perquisiscono.

Nello zaino che il 24enne indossava vengono rinvenuti e sequestrati quasi un chilo e 200 grammi di hashish suddivisa in 12 “panetti” e 11 ovuli di cocaina per un peso complessivo di altri 78 grammi circa di cocaina. Arrestato, l’uomo è tornato è stato condotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.