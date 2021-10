L'Arcigay: «A Castellammare una coppia di ragazzi aggredita dal branco»

«Apprendiamo che a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un gruppo di persone ha aggredito una coppia di ragazzi poco più che ventenni che si stava baciando sul lungomare». Così, in una nota, l'associazione Antinoo Arcigay Napoli. «I fatti sarebbero accaduti lo scorso fine settimana: i due giovani innamorati passeggiavano mano nella mano sul lungomare della città quando hanno deciso di sedersi su una delle panchine dove si sono scambiati qualche bacio. Pochi minuti e cinque ragazzi coetanei della coppia hanno iniziato a insultarli - spiegano gli attivisti - L'aggressione da prima verbale si sarebbe aggravata con violenza fisica al tentativo di ribellione delle vittime. L'intervento di due uomini e una donna che avevano assistito alla scena ha allontanato gli aggressori intimando l'intervento delle forze dell'ordine».

«I giovani aggrediti hanno rifiutato di farsi accompagnare in ospedale e hanno preferito non denunciare l'accaduto per paura e per timore di dover fare coming out in famiglia. Nel portare tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle vittime, ricordiamo che le associazioni Pride Vesuvio Rainbow e Antinoo Arcigay Napoli sono a disposizioni di tutte le persone vittime di odio e discriminazione e per facilitare processi di aggregazione e integrazione - aggiungono - In queste ore mentre si discute in Senato proprio del ddl Zan contro l'omotransfobia, non possiamo assolutamente tollerare oltre questo clima di silenzio istituzionale a nostro avviso in qualche modo colpevole. Occorre una risposta ferma e decisa da parte delle Istituzioni. Le nostre associazioni si uniscono alle poche voci di denuncia sul territorio, come quella del consigliere Michele Starace e dell'associazione «Gli amici della Filangiari» e chiediamo un urgente incontro con il sindaco per discutere di quanto accaduto e la possibilità di poter installare una panchina rainbow proprio dove i ragazzi sono stati aggrediti lo scorso fine settimana».