L'auto perde gas durante la marcia: famiglia napoletana salvata sulla A30

Il tubo di collegamento al serbatoio tranciato di netto al contatto con la ruota con la fuoriuscita del gpl. Poteva saltare tutto ma è risultato provvidenziale l'intervento di una volante della Polizia Stradale della sezione di Napoli, distaccamento di Nola, per mettere in salvo una intera famiglia napoletana di Secondigliano sulla A30 ed evitare una tragedia.

Cinque persone (genitori,figlia e due bimbi minorenni) che tornavano dalle vacanze con la Fiat Punto che all'improvviso perde gas in maniera copiosa. Immediato l'intervento dei poliziotti in servizio lungo la corsia nord del tratto Mercato San Severino-Nola che bloccano il traffico di auto dei vacanzieri provenienti dalla Calabria e diretti nord, e mettono in salvo gli occupanti allontanandoli dall'area.

In particolare i due ragazzi che, terrorizzati, non riuscivano ad uscire dall'utilitaria. L'intervento dei vigili del fuoco ha messo poi in sicurezza l'auto svuotando l'intero serbatoio di gpl.

