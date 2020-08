Degrado a Napoli, rifiuti speciali abbandonati di notte nei giardini del parco

Sono decine i rifiuti speciali compressi ed accatastati l'uno sull'altro, all'interno dei giardinetti di un parco in via Cupa Spinelli a Chianano. Uno sversamento avvenuto nei giorno scorsi ed in piena notte, quando è impossibile controllare o vedere all'opera i pirati dei rifiuti.

LEGGI ANCHE Il giallo della spia infiltrata alla base Nato di Napoli

«Ce le siamo ritrovate in strada all'improvviso – afferma il vicepresidente dell'VIII Municipalità Salvatore Passaro – e non sappiamo cosa contengano. Io ho segnalato la cosa agli organi competenti, ma ancora non sappiamo chi debba ritirare queste balle. Intanto la gente ha paura per quello che potrebbero contenere e chiediamo una verifica immediata. In questo parco ci sono decine di bambini e non è sicuro farli giocare accanto a questi materiali. La zona non può continuare a versare in queste condizioni. C'è bisogno di controlli costanti e che mettano fine a questi sversamenti che ormai sono all'ordine del giorno».

Proprio i residenti infatti, hanno segnalato questo scempio. Una situazione inaccettabile e preoccupante che mette ancora in evidenza, la problematica legata al fenomeno degli sversamenti abusivi. Azioni illegali e pericolose che a quanto sembra, tornano ad essere fuori controllo.

«È importante rimuoverli subito – conclude Passaro – per dare un segnale forte a chi continua a trasformare in discarica le strade della nostra città. Soprattutto in questo periodo e per questo quartiere, le cose non sono facili ed azioni del genere mettono ancora più in sofferenza le persone perbene. Questa situazione mette più ancora in luce degrado e dell'abbandono di un pezzo importante della città».

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA