«Caivano premia la differenza», buoni spesa per ogni chilo di rifiuti da riciclare

Il Comune di Caivano ha messo a punto un progetto per premiare i cittadini virtuosi. L’iniziativa decollerà il 1° agosto 2022 con l’obiettivo di migliorare ed incrementare la raccolta di differenziata sull’intero territorio.

E così si potranno conferire le utenze domestiche al Centro di Raccolta Comunale di via Rosselli, ricevendo per ogni chilogrammo di imballaggio consegnato il valore corrispettivo di premialità che l'ente di via Don Minzoni riconoscerà a fine anno.

I materiali che si potranno conferire al Centro di Raccolta Comunale e sui quali si potranno ricevere le premialità sono: vetro, legno, carta, cartone, cartoncino e multimateriale (plastica, acciaio e alluminio).

Ogni cittadino potrà usufruire di buoni spesa, cumulando “eco-punti” da utilizzare presso tutte le attività commerciali convenzionate.

Inoltre, tali imballaggi potranno essere conferiti anche presso le isole Ecologiche Itineranti, che saranno operative in alcuni giorni della settimana e ad orari stabiliti.

“Separare correttamente i materiali - sottolineano al Comune - è un gesto importante e di grande responsabilità da parte di tutti”.

Il progetto comunale sarà attuato in sinergia con la società Green Line e con la Conai (Consorzio nazionale imballaggi).

L’elenco completo delle attività commerciali aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito del Comune (www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente).