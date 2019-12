Stava smontando i portapacchi di un'auto in sosta ma è stato sorpreso dai carabinieri. Così un 29enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato mentre smontava i portapacchi di una vettura parcheggiata in viale Italia a Pollena Trocchia.

Stringeva ancora tra le mani arnesi per lo scasso quando i Carabinieri della tenenza di Cercola lo hanno bloccato. Ristretto in camera di sicurezza, il 29enne è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di furto aggravato.

