Lago Fusaro, pescano oltre 200 chili di vongole e telline: 5mila euro di multa

Pesca illegale all'interno del Lago Fusaro. Cinque persone sono state sanzionate in seguito ai controlli congiunti della Capitaneria del Porto di Baia e la Stazione dei Carabinieri di Bacoli. I soggetti sono stati scoperti nell'intento di pescare vongole e telline all'interno del bacino lacustre, che si ricorda, ha il fondale inquinato e deve essere ancora bonificato. Sequestrati oltre 200 kg di pescato che sarebbe stato immesso nei mercati, o nelle pescherie, senza alcun tipo di tracciabilità o depurazione (cosa che invece avviene per le cozze). Scattati quindi verbali fino a 5 mila euro per i cinque soggetti giunti dai Comuni di Caserta e Napoli, attrezzati con tute da sub e reti. Già settimana scorsa sono stati scoperti pescatori abusivi, ai quali sono stati sequestrati 40 kg di pescato. "I controlli - ha ribadito il sindaco Della Ragione - continueranno senza sosta, per porre fine ad una pesca illegale e dannosa per la salute dei cittadini". © RIPRODUZIONE RISERVATA