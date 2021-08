Lusso, amanti e vacanze: «Catturiamo i latitanti con una grande inventiva»

Estate 2021 nerissima per i superlatitanti di camorra. Cinque operazioni messe a segno nell’ultimo mese dalle forze dell’ordine contro la criminalità organizzata, un successo investigativo dietro il quale resta un lungo (e spesso oscuro) lavoro scandito da professionalità e sacrifici destinati a rimanere nell’ombra. L’arresto di un mafioso rischia di apparire solo come conseguenza di un colpo di fortuna. Ovviamente non è così.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati