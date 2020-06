Licola, acqua nera e puzzolente in mare dall'Alveo Camaldoli: disastro ambientale

Una lunga scia di acqua nera e puzzolente da questo pomeriggio sta terminando a mare dall'Alveo Camaldoli. «C'è un'aria irrespirabile in tutta la zona - ha dichiarato Umberto Mercurio, presidente dell'associazione Licola Mare Pulito -. A giudicare dal colore e dall'olezzo insopportabile che emana sembrerebbe del percolato che arriva tramite le fogne direttamente a mare poiché le pompe di sollevamento di via Madonna del Pantano a Varcaturo sono ancora ferme. Ho immediatamente avvertito le forze dell'ordine del disastro ambientale che si sta verificando in queste ore: bisogna intervenire subito».



Ultimo aggiornamento: 18:43

Solo la scorsa settimana sempre l'Alveo dei Camaldoli complice le piogge torrenziali con la piena sversò sull'arenile di Licola rifiuti di ogni genere, tra cui, trasformando la spiaggia in una vera e propria