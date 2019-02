Lunedì 4 Febbraio 2019, 08:09

Lite furibonda tra fidanzati termina con l'arrivo dei carabinieri e la scoperta che i due erano ubriachi e forse sotto gli effetti di stupefacenti. E' successo nella notte in un'abitazione di Mugnano. I militari dell'Arma della locale stazione, supportati dai colleghi della Compagnia di Marano, sono dovuti intervenire per dirimere una lite scoppiata per futili motivi tra una coppia di giovani residenti in un appartamento del centro cittadino. In un primo momento si era ipotizzato una violenza sessuale. Tra i due sarebbero volate parole grosse e anche alcuni ceffoni. Alla fine i carabinieri hanno accertato che il motivo della lite era collegato, in particolare, all'utilizzo dell'alcol.