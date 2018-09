Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:28

Il caso era stato segnalato a luglio, dall'associazione LCA Liternum, al sito del Mattino.it: «l'antico anfiteatro romano di Liternum, è sparito sotto una fitta coltre di vegetazione spontanea che ne occulta la visione e la fruibilità».Trascorsi alcuni giorni, il sito archeologico era stato prontamente ripulito; mostrando, dopo anni di incuria, ciò che resta dell'arena e della cavea dell'anfiteatro, realizzato nel I sec a.C. per i divertimenti dei legionari di Scipione l'Afrincano, e riportato alla luce soltanto in tempi recenti, stretto tra abitazioni moderne.Purtroppo, trascorse poche settimane dall'intervento di decoro, il sito archeologico liternino si ritrova nuovamente invaso da una coltre di canne selvatiche. Vanificato il lavoro svolto per giorni, sotto il sole estivo, dagli operai della soprintendenza.