Pompei, restauro in corso per le impronte del dolore

Manutenzione in corso dei calchi delle vittime dell’eruzione esposti nella Necropoli di Porta Nocera. I restauratori del Parco Archeologico di Pompei stanno eseguendo una delicata cura volta a preservare quelle che, solo allo sguardo, sono forme in gesso, ma che in realtà racchiudono “l’impronta del dolore”, come scriveva lo scrittore Luigi Settembrini nell'800.