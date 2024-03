Teo Segale, morto per un attacco cardiaco il batterista e direttore artistico: aveva 47 anni

È morto a 47 anni Teo Segale, batterista, direttore artistico, organizzatore di eventi e anche giornalista musicale. Scomparso per un attacco cardiaco, l'uomo era da sempre molto attivo nel mondo della musica e dell'arte. A darne la notizia il magazine "Rumore", che spesso aveva ospitato la sua firma.

Chi era

Musicista, conduttore radiofonico, giornalista musicale e organizzatore di eventi.

Teo Segale era un uomo dalle mille risorse. Nato nel 1977, aveva lavorato a livello discografico per l'agenzia SpinGo! a Milano promuovendo numerose etichette come "Epitaph" e "Century Media Records",Warp, Earache, PIAS. Socio e cofondatore di popolari club e locali milanesi - come Santeria - ne aveva anche seguito la programmazione, oltre a co-fondare anche il festival "SoloMacello" e a suonare come batterista dei "Liquido di Morte", band milanese definita krautrock, progressive, black metal e post-hardcore. Negli ultimi anni si era occupato dell'organizzazione di eventi di stand up comedy a Milano e della programmazione artistica dei concerti a Spazio Teatro 89, oltre a scrivere di musica su "Metallus", "Musiboom" e "Rumore".