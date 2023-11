Ginnasta tedesca muore all'improvviso, Mia Sophie Lietke aveva 16 anni: aperta un'inchiesta

La ginnasta Mia Sophie Lietke, 16 anni, è morta per un attacco cardiaco improvviso. La Germania è sotto choc: le Olimpiadi di Los Angeles erano il suo sogno. La morte improvvisa è stata annunciata dalla Federazione tedesca di ginnastica (Deutscher Turner-Bund, DTB). Le cause ufficiali non sono state comunicate. Si sospetta che la giovane sia morta per «un malore improvviso», riporta la Bbc. Sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta.

Mia Sophie Lietke morta, la vicenda

Mia era riconosciuta come astro nascente della ginnastica tedesca. È morta improvvisamente lo scorso giovedì 16 novembre.

🚨 UN ALTRO SOGNO INFRANTO UN'ALTRA VITA PORTATA VIA TROPPO PRESTO.🚨



Sognava di partecipare alle olimpiadi nel 2028 un malore ha infranto i suoi sogni e i suoi desideri, di una giovane atleta piena di speranze.



Mia Sophie Lietke è morta a soli 16 anni. Era una promessa della… pic.twitter.com/yPm4728deK — @dessere88fenice (@dessere88fenice) November 23, 2023

Mia Lietke solamente lo scorso luglio aveva fatto il salto più importante della sua giovane carriera, entrando nella squadra tedesca assoluta di ginnastica ritmica, conquistando il titolo di campionessa giovanile tedesca di palla e arrivando seconda classificata nell'All-Around nel 2022. La 16enne è stata compagna di allenamento della sei volte campionessa del mondo Darja Varfolomeev, di soli 17 anni, con cui si preparava presso il Centro nazionale di ginnastica di Fellbach-Schmiden: «Sarai sempre nei nostri cuori come una persona eccezionale», ha scritto Varfolomeev ricordando Mia.

Malore mentre passeggia con il marito, si accascia e muore all’Isola dei Gabbiani: Michela Scaboro aveva 52 anni

Malore sull'autostrada A14 durante il viaggio di lavoro: Luca Casagrande fa in tempo ad accostare ma muore. Aveva 45 anni

Lietke faceva parte da sei anni della Base federale di ginnastica ritmica di Berlino ed era pronta a trionfare sul fronte internazionale. «Cosa puoi dire? Non trovo le parole» ha raccontato una sconvolta Magdalena Brzeska, l'allenatrice di Lietke, che ha sottolineato l'etica del lavoro e la passione per lo sport da parte della giovane campionessa. «È stata una delle mie prime ginnaste quando sono arrivata a Ulm. Aveva molto talento, lavorava molto duramente, dava sempre il 100% negli allenamenti. Aveva l'amore per lo sport e anche la passione. Il suo obiettivo erano le Olimpiadi e ha fatto tutto il possibile per raggiungerlo. Sono sicura che avrebbe potuto arrivarci. Non riesco a immaginare cosa stia passando la famiglia adesso».