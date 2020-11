Napoli, donna perde il lavoro e sputa tra la folla del Vomero: bloccata, tutti a fare video

Ha sputato tra la folla, cercando di aggredire le persone che le passavano di fianco. E’ successo questa sera, nel cuore del Vomero, dove si è scatenato il panico su via Luca Giordano, affollata di persone al passeggio e di gruppi di amici alla ricerca dell’ultimo acquisto prima del lockdown. La donna, visibilmente ubriaca, si è avvicinata ad un negozio di cosmetici insultando e tentando di colpire altre donne, gridando contro di loro che «lei stessa non avrebbe più potuto comprarsi da mangiare mentre c’è chi pensa a fare shopping».

Secondo quanto raccontato dalla signora, il raid violento sarebbe la conseguenza del suo licenziamento e della perdita del lavoro in un bar della Doganella. La donna è stata bloccata e messa in sicurezza dalla polizia municipale dell’Unità Operativa del Vomero comandata da Gaetano Frattini, che ha coordinato gli agenti per ristabilire l’ordine pubblico su via Luca Giordano dove si erano creati assembramenti di giovani intenti a riprendere con i cellulari quanto stava accadendo.

I poliziotti municipali hanno portato la donna negli uffici della centrale del Vomero, dove sono in attesa dell’arrivo dei suoi familiari.

