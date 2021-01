Napoli, hashish nella casa videosorvegliata: ​presa una spacciatrice di 20 anni

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato all’esterno di un edificio di via Duca degli Abruzzi una giovane donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo.

I poliziotti sono entrati nell’abitazione dove hanno rinvenuto, occultate in una busta di plastica, 19 stecche di hashish del peso di circa 60 grammi e 415 euro; inoltre, hanno accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e lo hanno sequestrato.

Roberta Pica, 20enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

