Estrazioni del Lotto e 10eLotto, premiata la Campania: tutte le vincite

Festa in Campania, dove il Lotto regala vincite per oltre 36mila euro: come riporta Agipronews, a Frigento, in provincia di Avellino, sono stati vinti 22.625 euro, mentre a Caserta finiscono altri 14mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 320 milioni da inizio anno.

Il 10eLotto premia un fortunato giocatore di Salerno con un 8 Doppio Oro da 20mila euro. La vincita, segnala Agipronews, è stata realizzata con una puntata da 3 euro su un'estrazione frequente. Si festeggia anche a Crispano, in provincia di Napoli, con un 6 da 10mila euro, che porta il bottino della Campania a 30mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.