Scomparso da Torre del Greco Luigi Favoloso, gieffino ed ex di Nina Moric

TORRE DEL GRECO. Scomparso l’ex di Nina Moric, l’appello del paparazzo Alex Fiumara su Facebook: «Aiutateci a ritrovarlo». Dal 29 dicembre è scomparso da Torre del Greco, città di cui è originario, Luigi Mario Favoloso il 32enne ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello 2018. La madre Loredana Fiorentino ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco: il giovane si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali.

«Diffondete la notizia- ha detto il paparazzo Fiumara- perché la famiglia è in comprensibile angoscia e anche gli amici, compreso me». Luigi Favoloso viveva a Milano ma era tornato dalla famiglia a Torre del Greco per le vacanze di Natale. Pare che avesse detto alla madre di voler stare un po’ da solo pochi giorni prima di Capodanno, per poi sparire la sera del 29 dicembre. Favoloso e Nina Moric sono stati insieme 4 anni e si sono lasciati qualche mese fa: dopo alcuni tira e molla da ottobre la coppia era sparita dai social.

Classe 1988, Luigi Favoloso è di Torre del Greco ma ha vissuto in Svezia per molti anni. È titolare di una ditta import/export di tessuti e modello, infatti ha conosciuto la Moric nel 2014 in passerella a Milano. Tifoso della Juve, Favoloso non ha mai nascosto le sue posizioni vicine a Casapound. Nel 2018 era stato espulso dal Grande Fratello dopo aver indossato una maglietta sessista rivolta all’opinionista Selvaggia Lucarelli. Per chi dovesse avvistarlo può contattare il 112.

