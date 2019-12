Nina Moric in crisi, mistero sul periodo no: «Spero tutto torni come due mesi fa...»

C’è qualcosa che non va e per Nina Moric questo non è un bel periodo. La modella, ex moglie di Fabrizio Corona e attuale fidanzata dell’ex gieffino Mario Luigi Favoloso, ha confessato ai suoi follower di avere un problema che sta cercando di risolvere.

L’occasione sono state le domande dei fan nelle sue Instagram Stories in cui le chiedevano appunto aggiornamenti su di lei: «Ho avuto momenti migliori… - ha fatto sapere dal social - io spero che torni presto tutto a com’era due mesi fa».

Anche le foto che la vedevano sorridente a Zanzibar, come le hanno fatto notare alcuni fan sulla rete, sono precedenti al misterioso problema che si è venuto a creare: «Lo ero, poi al mio ritorno c’è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere (…) Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio».

Si riferisce a Carlos, nato dalla sua precedente relazione con Fabrizio Corona, ora detenuto in carcere. Se la problematica riguardi lui non è dato saperlo, ma Nina ha comunque voluto sottolineare di essere ancora la fidanzata di Mario Luigi Favoloso: «Mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora con lui».

