Lungomare di Napoli, donna palpeggiata e picchiata da un extracomunitario: arrestato

Un'aggressione sessuale, in pieno giorno, a due passi dal Lungomare di via Caracciolo. È quanto avvenuto giovedì, a mezzogiorno, in via Nazario Sauro. Vittima una donna napoletana di 32 anni, che stava passeggiando da sola per godersi il tempo sereno di questi giorni prenatalizi e approfittarne per acquistare i regali di Natale. L'aggressore è un 28enne di origini gambiane, ieri fermato dai carabinieri. Ad incastrarlo la prontezza della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati