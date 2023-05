Lungomare, torna da domani l'evento Honda live tour

Honda Live Tour torna a Napoli. Da domani 26 maggio a domenica 28 maggio sul lungomare è esposta tutta la gamma 2023 con la possibilità di provare le moto sulle strade cittadine. Basta presentarsi con casco e patente di guida: un giro per saggiare le novità e per toccare con mano la qualità dei prodotti Honda.

Un evento da non perdere soprattutto per che si ha la possibilità di saggiare tutti gli ultimi aggiornamenti tecnologici. Un fine settimana su due ruote: l’area Honda in via Caracciolo è aperta dalle 9 alle 18. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le concessionarie di Napoli: Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto.