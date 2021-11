Maltempo Campania, torna l'«allerta gialla»

Campania, nuovo avviso di allerta meteo, di colore giallo. Ad annunciare il maltempo la Protezione civile e questa volta l'allarme riguarda l'intera regione, a partire dalle 18 di stasera, lunedì 1 novembre, fino alle 9 di domani mattina, martedì 2 novembre.

Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali.​ Rischio tra l'altro di dissesto idrogeologico, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, inondazioni delle aree limitrofe e cadute massi in più punti del territorio. Di qui la raccomandazione agli enti competenti perché pongano in «essere ​tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani comunali».

