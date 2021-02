Napoli, maxi assembramento ai Quartieri spagnoli per l'inaugurazione della cappella di Maradona

È stata inaugurata oggi la cappella votiva dedicata a Diego Armando Maradona in via Emanuele de Deo, ai Quartieri spagnoli, dove i tifosi hanno creato un “altare” dopo la morte dell'ex capitano del Napoli il 25 novembre scorso.

La cappella è stata costruita con una colletta tra i tifosi della zona e non è mancato un massiccio afflusso di appassionati e di "devoti" per l'evento. Il risultato è stato un maxi assembramento che in tempi di pandemia desta sempre molta preoccupazione. Irrefrenabile, come noi giorni della morte di Diego, è stato l'affetto dei tifosi. Presente alla manifestazione il figlio napoletano del Pibe, Diego Maradona jr.

APPROFONDIMENTI LO STADIO Stadio Maradona, via ai nuovi lavori:un crowdfunding per la statua... LA MORTE DI MARADONA Maradona, è una soap opera: due mesi dopo la morte non... IL CASO Statua di Maradona, l'ultrà indagato per gli scontri... L'OMAGGIO Maradona, ai Quartieri Spagnoliadesso sorge la cappella votiva

Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA