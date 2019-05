Lunedì 6 Maggio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 06:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una tragedia sul luogo di lavoro in provincia di Napoli. Un operaio della ditta Tekra, che a Marano gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha perso la vita in via Sconditi, a due passi dal municipio. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato schiacciato dall'autocompattatore con cui era in servizio. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale Compagnia. La strada è off limits. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militari dell'Arma di via Salvatore Nuvoletta. La ditta Tekra, con sede legale ad Angri, opera a Marano da circa due anni.