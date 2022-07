Marano, nuovo guasto agli impianti idrici: week-end di passione per migliaia di residenti

E' un nuovo fine settimana di passione per migliaia di cittadini di Marano. Anche oggi, dopo alcuni giorni di normale erogazione, i rubinetti sono a secco in diversi punti del territorio per un guasto agli impianti.

Disagi infiniti che ormai si trascinano da oltre 4-5 mesi. Le frazioni periferiche e collinari le zone più colpite, per un totale di oltre 20 mila abitanti. Nei giorni scorsi sono stati completati gli interventi della Regione, ma la situazione resta critica anche a causa dei continui intoppi di natura elettrica.

Le pompe di sollevamento idrico ne risentono e l'acqua non arriva nelle abitazioni.