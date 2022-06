Marica Ferrillo, il figlio dell'influencer napoletana torna a casa dopo quattro mesi in ospedale

Marica Ferrillo è un’influencer e blogger napoletana, madre di due figli, Raffaele e Riccardo. Sui social racconta la sua vita e quella della sua famiglia con il sorriso, riuscendo a infondere serenità con pochi pixel. Eppure, dal 17 febbraio la sua vita è cambiata, quando un’ischemia ha colpito il più grande dei figli, Raffaele.

Il profilo fatto di momenti di vita spensierati, diventa anche il diario per raccontare il percorso di Raffaele alla propria community, che la sostiene dal primo giorno. Il 27 febbraio il piccolo Raffi torna a riprendersi dopo un’operazione salvavita e 7 giorni di coma farmacologico. Il 7 marzo, a seguito di 16 giorni di rianimazione, Raffaele viene trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli.

Dopo una seconda operazione, è il turno della riabilitazione e della terapia e Raffaele vivrà con la madre in ospedale per altri tre mesi, ritornando a casa solo per Pasqua. Un cammino in ospedale che si è concluso ieri, 10 giugno, quando Raffaele è tornato a casa. Ad aspettarlo una festa a sorpresa a tema Sonic e la gioia di riabbracciare la propria famiglia.

«Ora siamo pronti a fare i conti con la realtà, siamo prontissimi tutti ad affrontare questo lungo percorso di riabilitazione», spiega Marica su Instagram, aggiornando i follower sulle condizioni di Raffaele e raccontando del ritorno a casa del figlio e di quello che lo attenderà.