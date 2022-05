Pelle olivastra, fisico strepitoso e un sorriso smagliante: Federica Calemme, modella, attrice influencer e l’ultimo GF Vip. A 26 anni Miss Italia nel 2017, poi Ciao Darwin, L’Eredità, Stasera tutto è possibile e Grande Fratello Vip 6, le sue apparizioni in tv, mentre sul grande schermo nel 2019 partecipa al lungometraggio Il Campione di Leonardo D’Agostini.

APPROFONDIMENTI NAPOLISMART Fashion shooting made in naples per la bella Federica Calemme

Proprio qualche giorno fa, la radiosa napoletana è stata protagonista negli scatti glamour organizzati al Made in Cloister di Piazza De Nicola da Ilas, la prima accademia partenopea di formazione web, graphic design e fotografia.

Dal corso di Fotografia di Moda i giovani allievi aspiranti fashion photographer hanno ritratto la Calemme per un redazionale intitolato «Hail Mary», ispirato alle icone religiose e pagane di Jean Paul Gaultier o Pierre et Gilles in una declinazione tra natura, luxury e fashion victim con l’ambientazione contaminata dall’esposizione contemporary art nel chiostro, la collettiva “Interaction Napoli”.