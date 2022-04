Massa Lubrense, escursionista tedesca ferita mentre fa trekking: trasportata a valle in barella

Brutta avventura per una turista tedesca feritasi in seguito ad una caduta mentre la mattina di Pasqua percorreva il sentiero che da via Spina conduce alla baia di Recommone, a Massa Lubrense. Il gruppo di escursionisti di cui faceva parte è rimasto così bloccato per cercare di aiutarla.

Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertati dai carabinieri, che sono riusciti a raggiungere la donna ferita, accompagnando il personale sanitario del 118 che ha provveduto a medicarla prima di trasportarla a valle su una portantina.

La donna era insieme ad un gruppo di appassionati di trekking provenienti dalla Germania, quando è caduta, riportando una ferita che le impediva di proseguire la marcia. La guida ha allertato i soccorsi avvisando i carabinieri della compagnia di Amalfi, i quali, a loro volta, hanno chiesto l’intervento del Soccorso Alpino regionale.