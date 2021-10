Miasmi nel Napoletano, l'Arpac brancola nel buio anche l'Università in campo

È fine agosto. È l'ennesima serata di caldo afoso. Inizia da qui il nuovo calvario nella Terra dei fuochi, dove da oltre un mese i cittadini lottano contro un odore nauseabondo che li costringe a barricarsi in casa, nonostante le temperature elevate. La questione dei miasmi sembrava inizialmente un disagio limitato a qualche sera e a qualche zona. Ma la situazione è andata via via peggiorando. Un lezzo invade da giorni e giorni le abitazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati