Il ministro Manfredi alla Scugnizzeria di Scampia: «Realtà importante per il riscatto»

«Il mezzogiorno e le periferie hanno una grande occasione di riscatto che deve partire dal sostegno delle istituzioni e dalla consapevolezza degli stessi cittadini».

Queste le parole del ministro della ricerca e dell'università Gaetano Manfredi che questa mattina, ha visitato “La Scugnizzeria” di Rosario Esposito La Rossa. Uno spazio culturale, tra Melito e Scampia, in cui il teatro e le attività didattiche sono diventate il primo strumento di contrasto allo spaccio di droga ed alla camorra.



«Abbiamo bisogno di luoghi come questo – prosegue il ministro– per stimolare l'emulazione verso i comportamenti più giusti alla rinascita ed al riscatto delle periferie. Proprio per questo è importante alimentare idee e strutture del genere, attraverso il supporto delle istituzioni e della cittadinanza».

Strutture come quella della Scugnizzeria che presto non saranno sole. Durante la visita infatti, il ministro ha fatto accenno anche allo stato dei lavori dell'università di Scampia: «I lavori sono praticamente conclusi – afferma – ed i ritardi sono stati causati solo dall'emergenza covid. Nonsotatnte tutto però ci auguriamo che a Settembre si possa accelerare perchè ormai ci siamo e faremo di tutto affinchè le attività didattiche possano iniziare il prossimo anno. Vogliamo riproporre il modello di San Giovanni, non solo a Scampia ma in tutto il mezzogiorno d'Italia. E' importante replicarlo come un modello nazionale di innovazione e di sviluppo».



Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA