Mercoledì 15 Agosto 2018, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE DI PROCIDA - Annullati oggi gli eventi del Ferragosto. In segno di solidarietà verso la comunità genovese e le famiglie delle vittime, il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico in «Lotto Infinito Tour 2018» - in programma per questa sera in piazza XXVII Gennaio - è rinviato a venerdì 17 alle 21.30. I fuochi pirotecnici ad opera dei campioni del mondo della Vip Vaccalluzzo, previsti per domani, si terranno venerdì dopo il concerto di Avitabile, alle 24 nella rada Marina di Acquamorta. La decisione è stata annunciata con una nota ufficiale da Eventitalia e amministrazione comunale. Domenica 19 agosto, in calendario lo show del comico Peppe Iodice e il concerto di Andrea Sannino, in piazza XXVII Gennaio, con una tappa di "Abbracciame" tour 2018. Rinviato a domani, invece, il corteo liturgico in onore della patrona cittadina, Santa Maria Assunta In Cielo: è stato stabilito questa mattina al termine della Santa Messa anche per le incerte condizioni meteo. Una folla di fedeli ha seguito la cerimonia religiosa in attesa della processione, un appuntamento che richiama nel paese natio molti emigrati in Usa e conta la partecipazione di migliaia di cittadini.