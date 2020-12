«Antonio Capuozzo ha raccontato con i suoi scatti la politica, e non solo, di questa città . Gli siamo molto grati e lo ricorderemo nella prossima seduta di Consiglio comunale. Ora inviamo il più profondo cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto». È il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per la scomparsa di Antonio per molti anni fotografo dell'ufficio stampa del Consiglio comunale.

