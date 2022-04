Movida a Napoli, Manfredi rivede l'ordinanza per Pasqua: nuovi orari

Movida fino alle 2 di notte, stretta anti-caos allentata in occasione delle feste. Un'ora in più di tolleranza, domani, la successiva domenica e il primo mercoledì di giugno. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rettificato l’ordinanza n. 59 del 15 febbraio 2022 stabilendo che - «limitatamente ai giorni di Pasqua, 17 aprile, 24 aprile e 1 giugno 2022» - «l’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina (esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli) è alle ore 2 del giorno successivo (18 e 25 aprile, nonché 2 giugno), consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso». Con questa precisazione: «In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 5 del mattino. Tale precisazione raccoglie le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria».

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Pasqua a Napoli, i dati di Confesercenti: più di 150 mila... I CONTROLLI Napoli, controlli sulla movida a Chiaia, Bagnoli e Vomero: nove i... IL METEO Pasqua con il maltempo, allerta meteo in Campania: «Attenzione...