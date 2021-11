Movida a Napoli, nel mirino chi non rispetta le norme anti-Covid: 13 sanzioni per mancato controllo del Green pass

Nelle ultime ore la polizia locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la movida cittadina, le violazioni al codice della strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie.

Sul lungomare alle aree di Chiaia, nel centro storico e al Vomero sono stati effettuati 76 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 36 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico; in due occasioni è stata sequestrata a venditori ambulanti merce alimentare esposta agli agenti atmosferici.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 124 controlli ed elevati 108 verbali con 15 sequestri e fermi amministrativi oltre alla rimozione di 33 veicoli con i carri gru.

Gli agenti della municipale hanno effettuato inoltre 134 controlli per la normativa anti-Covid ai titolari e ai clienti attività ispezionate, elevando 13 verbali per il mancato controllo del Green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali.

Infine nelle zone maggiormente frequentate dai giovani sono stati monitorati i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche ai minori.