Movida a Napoli, in vigore l'ordinanza: controlli a tappeto, blindati i vicoli dei baretti

Movida blindata e controlli mirati contro l'abuso di alcol dei minori. Nel primo weekend di entrata in vigore dell'ordinanza (il via ieri sera) che regola il divertimento notturno, le forze dell'ordine si preparano alla controffensiva. Ieri, durante l'incontro in questura tra i vertici di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e polizia metropolitana, è emersa la volontà condivisa di agire nelle aree da bollino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati