Movida di Chiaia, a Napoli due parcheggiatori colpiti da Dacur scoperti e denunciati

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con il supporto delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale hanno controllato 22 autoveicoli e 10 motoveicoli; hanno identificato 37 persone di cui 17 con precedenti di polizia e 22 persone sottoposte a misure cautelari.Durante l'attività tre persone sono state sorprese ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore e sono state sanzionate ai sensi dell’art. 7 co. 15 bis del Codice della Strada. Due di esse sono state denunciate poiché destinatarie di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) in quanto trovate nelle aree loro interdette, mente nei confronti della terza è scattato l'ordine di allontanamento.Inoltre, nelle adiacenze di uno stabile in vico Caricatoio, nascosto in una tubatura, è stato rinvenuto un involucro di plastica a chiusura ermetica, contenente 8 grammi di cocaina.Infine, i poliziotti sono intervenuti in un locale in via Gradini Nobile in cui vi era un numero di persone superiore a quello previsto dalla licenza di agibilità; il titolare è stato denunciato per violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.Lunedì mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania transitando in Via Cupa Cimitero hanno notato un’autovettura in sosta con due persone a bordo.Gli agenti hanno eseguito un controllo scoprendo il conducente, un uomo di 70 anni, in atteggiamento intimo con un ragazzino di 14 anni.Il minore è stato affidato ad una casa famiglia e l'uomo arrestato per prostituzione minorile. Mercoledì, all'esito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.