Multinazionali in Campania, protocollo tra Confindustria e Regione

Mercoledì 2 marzo, nella Reggia di Caserta, è prevista la firma di un protocollo tra Confindustria, Regione Campania e Confindustria Campania, per fidelizzare le multinazionali presenti sul territorio campano e creare le condizioni affinché aumentino gli investimenti nelle aree in cui già operano. La firma, per la prima volta in una regione del Sud Italia, si inserisce nell’ambito di un percorso di retention e di sensibilizzazione sull’importanza delle imprese a capitale estero.

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Unione industriali di Napoli, mossa a sorpresa di Gesac: il... L'ECONOMIA Unione industriali di Napoli, la lettera di 44 aziende:... IL CASO Napoli, patto per il restauro delle statue nella Villa Comunale:...

All’incontro, moderato da Paolo Mazzanti, i saluti di presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, e del presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino. Partecipano gli ad di alcune tra le più importanti multinazionali presenti in Italia. Dopo l’intervento del presidente di Unioncamere, Andrea Prete, è prevista una tavola rotonda con il presidente e ad di Novartis Italia, Pasquale Frega, il presidente e ad di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, l’ad di Ericsson Telecomunicazioni Spa, Emanuele Iannetti, e il presidente e ad di Nestlé italiana, Marco Travaglia. Successivamente, spazio ad un confronto tra l’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, e il commissario straordinario di governo della Zes Campania, Giuseppe Romano, e all’intervento della vicepresidente di Confindustria con delega all’Internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello. A concludere i lavori il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.