Napoli, Borgo Sant’Antonio Abate: 26enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato delle minacce e violenze subite da suo fratello, per estorcerle del denaro, come già accaduto in precedenti occasioni in cui le aveva danneggiato la porta d’ingresso e colpita con un pungo.

Dopo la segnalazione l’uomo si è ripresentato presso l’appartamento minacciando, nuovamente, la sorella ma quest’ultima ha ricontattato la polizia e gli agenti, subito intervenuti, che hanno rintracciato e bloccato l’uomo poco distante dall’abitazione.