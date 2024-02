Napoli, aggredisce guardia giurata all'ospedale Villa Betania: denunciato 33enne

Aggredisce guardia giurata e danneggia porta d'ingresso dell'ospedale, denunciato 33enne.

I Carabinieri della stazione Barra sono intervenuti stanotte al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Napoli.

Poco prima un 33enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine – in codice verde – probabilmente per la lunga attesa aveva aggredito la guardia giurata per poi colpire la porta di ingresso con un calcio danneggiandola. I carabinieri hanno identificato e denunciato l’uomo.