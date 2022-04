Napoli, aggredisce la mamma e i poliziotti: arrestata 19enne

Una lite familiare. Per questo i poliziotti sono intervenuti e hanno soccorso una donna in forte stato di agitazione, all’interno della sua abitazione aggredita fisicamente dalla figlia, come già avvenuto in altre occasioni. Gli operatori hanno individuato la ragazza che, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze, colpendoli e minacciandoli fino a quando non è stata bloccata e trovata in possesso di un pezzo di marijuana. La 19enne napoletana è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

