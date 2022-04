Ruba capi di abbigliamento per 1600 euro. Presa 36enne di Sarno. In trasferta al centro Commerciale Campania la donna, di origini marocchine, residente nella cittadina salernitana, si è recata all’interno di un negozio di abbigliamento e, una volta danneggiato e manomesso il sistema antitaccheggio, si è impropriamente impossessata di diversi capi di abbigliamento uscendo di fretta e cercando una via di fuga tra i lunghi corridoi del centro commerciale. Immediato l’allarme lanciato dal personale del negozio agli uomini della sicurezza. Intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise che si trovavano nei pressi dell’area in servizio di controllo. La 36enne è stata bloccata ed arrestata. Recuperata anche la refurtiva. La donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Sarà giudicata con rito direttissimo con l’accusa di furto.

APPROFONDIMENTI IL FURTO 21enne evade dai domiciliari per rubare in due scuole: beffato dalle... BRASILE Omicidio in corsia, paziente uccide l'infermiera con un bastone

Napoli, ruba una camicia in un negozio a via Toledo: denunciato 23enne