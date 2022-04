Omicidio in corsia, paziente uccide l'infermiera con un bastone

Un paziente della Casa di Cura Nossa Senhora de Fátima, a Brejo Santo, nello stato brasiliano Cearà, ha ucciso con un bastone un'infermiera all'interno della struttura sanitaria.

Secondo la Polizia Civile, come racconta g1, il sospettato, un 23enne, ha lasciato la stanza in cui era ricoverato e si è recato in un'area in costruzione dell'ospedaliero. Lì, avrebbe preso il bastone e colpito alla testa con quattro colpi l'operatrice sanitaria, Maria Sampaio Viana, 53 anni. L'infermiera non ha resistito ed è morta.

La polizia ha anche riferito che il giovane, che ha già condanne per reati minori, lesioni personali in famiglia e per furto, è stato ricoverato in ospedale, dopo essersi introdotto in un'abitazione attraverso un camino.

L'uomo è stato arrestato e accusato di omicidio. La Polizia Civile ha ribadito che in seguito verrà effettuata una perizia psichiatrica forense.