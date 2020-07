LEGGI ANCHE

E' stato ferito con un taglio alla gola, un uomo di origini Sri lankesi soccorso ieri, dopo aver subito un'aggressione in piazza Cavour, a Napoli. L'extracomunitario reciso all'altezza del collo con un taglio dal basso verso l'alto, ha ricevuto le prime cure dai sanitari dell'ambulanza della postazione San Gennaro che hanno apposto una fasciatura compressiva per tamponare la ferita e hanno trasportato l'uomo all'ospedale San Giovanni Bosco.ha consentito le dimissioni del paziente assistito inizialmente con un codice rosso poi rientrato, in quanto la ferita non aveva lacerato vasi e arterie importanti, rimanendo a livello superficiale nonostante le abbondanti perdite ematiche. Sulla vicenda che sembra direttamente collegata a un'aggressione per futili motivi, indaga la Polizia di Stato,