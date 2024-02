Napoli, aggredisce e rapina un uomo: arrestato 40enne della Mauritania

Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona porta Capuana per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un soggetto poco distante, ha raccontato che lo stesso, mentre stava pagando un biglietto della metro, gli aveva sottratto del denaro ferendolo ad una mano e successivamente lo aveva colpito al volto.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto poco distante in via Cesare Rosaroll e, dopo averlo identificato per un 40enne della Mauritania, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno tratto in arresto per rapina.