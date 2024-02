Napoli, pusher colto in flagrante durante lo spaccio: arrestato 37enne con 18 grammi di droga

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in via Torino, hanno notato un soggetto che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di una bustina di marijuana appena acquistata, che l’indagato, trovato in possesso di 11 bustine della stessa sostanza del peso di circa 12 grammi, di quattro pezzi di hashish del peso di circa sei grammi e di 70 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, il 37enne di origini gambiane, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.