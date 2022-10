Napoli, allarme bomba in via Verdi: strada chiusa, fatta brillare borsa sospetta davanti al Comune

Allarme bomba in via Verdi, all'esterno del consiglio comunale. Una borsa sospetta lasciata su una panchina al centro della strada ha creato momenti di paura tra i napoletani e tra i lavoratori del consiglio comunale, anche se il palazzo non viene evacuato. La polizia, intervenuta sul posto, ha chiuso la strada al passaggio dei pedoni, spiegando loro di non poter transitare sulla strada. Anche l'assessore Teresa Armato, che ha la delega ai rapporti col Consiglio, viene fermata dalla polizia mentre si stava recando da Palazzo San Giacomo al palazzo del Consiglio comunale per partecipare alla conferenza dei capigruppo.

Lo zaino è stato fatto brillare dopo aver transennato l'area. A sollecitare l'intervento è stata la guardia giurata di una banca vicina. Intervenuta anche l'Asia per la pulizia dei luoghi. Difficile individuare il contenuto della borsa dopo l'esplosione.