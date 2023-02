I carabinieri fermano all'Arenella sei persone in auto con pistola carica e giubbotto antiproiettile

Sono in 6 in un’auto e i carabinieri li fermano. Pistola e giubbotto anti-proiettili, un arresto e indagini in corso

A Napoli nel quartiere Arenella i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per porto abusivo di arma clandestina, aggravato dal metodo mafioso, il 31enne di Soccavo Ciro Granillo, 32 anni, originario di Trani, considerato persona vicina al clan Grimaldi.



I militari lo hanno fermato a bordo di un’auto a via Gabriele Jannelli altezza ingresso tangenziale. Con lui un 44enne napoletano, noto alle forze dell’ordine, che indossava un giubbotto anti-proiettili e altre 4 persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Il controllo della pattuglia, adibito alla circolazione stradale, si è trasformato in qualcosa di più particolare perché i carabinieri hanno riconosciuto le persone in auto, decidendo di fermarle. Il 31enne, perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta pronta a sparare calibro 9x21 con matricola abrasa e 10 colpi nel caricatore. L'uomo non ha opposto resistenza e l’arma è stata presa dai militari e sequestrata. Stessa sorte anche per il giubbotto di protezione che indossava il 44enne. La persona arrestata è nel carcere di Secondigliano in attesa di giudizio, mentre ci sono indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.