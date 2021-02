Napoli, arrestato spacciatore all'Arenaccia: nella fuga ha speronato un'auto della polizia

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato in piazza Carlo III un uomo che, dopo aver consegnato delle bustine a un giovane in cambio di denaro, si è allontanato a bordo di un’autovettura.

I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma l'auto è fuggita innescando un inseguimento protrattosi tra via Sant'Antonio Abate, via Benedetto Cairoli ed infine in corso Garibaldi dove, a causa di un ingorgo, l’uomo ha innestato la retromarcia tamponando la volante e riuscendo ad allontanarsi in direzione di via Arenaccia, dove è stato intercettato da una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile che lo ha definitivamente bloccato in vicoletto III Casanova.

All’interno dell’auto i poliziotti hanno rinvenuto 32 bustine di marijuana per un peso di circa 33 grammi e 340 euro.

Cristiano Laterza, 29enne napoletano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.

