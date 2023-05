Napoli, in piazza Medaglie d'Oro fermato 16enne in metropolitana con hashish e coltello

A 16 anni sorpreso in strada a Napoli con un coltello e dell'hashish. Ieri sera a piazza Medaglie d'Oro, nei pressi della stazione della Linea 1 della metropolitana, un carabiniere del nucleo investigativo di Napoli libero dal servizio ha notato il 16enne, che era in compagnia di un amico di appena 13 anni, che aveva con sé un coltellino il cui manico sporgeva dalla cinta dei pantaloni. Il militare si è avvicinato chiedendogli di consegnare l'arma. Il giovanissimo non ha opposto resistenza e il suo coltellino a farfalla di 25 centimetri è stato sequestrato.

Nelle tasche del 16enne sono state trovate anche due stecchette di hashish. Il giovane è è stato denunciato per porto abusivo di armi.